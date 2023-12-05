Zonguldak'ta Kış Denetimlerinde 84 Araç ve Sürücüye 255 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kış denetimlerinde 84 araç ve sürücüsüne toplamda 255 bin 83 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan araçlar ve diğer trafik ihlalleri tespit edildi.

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü tarafından kış denetimlerine yönelik düzenlenen denetimlerde 84 araç ve sürücüsüne 255 bin 83 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlar üzerinde;

1-2-3 Aralık 2023 tarihlerinde denetim gerçekleştirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, birimlerin sorumluluk güzergahlarında 24 saat esasına göre 'Eş Zamanlı Denetim' şeklinde, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde yapılan Kış Lastiği Denetimi uygulamaları sonucunda; bin 689 araç ve sürücüsü denetlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 27 araca muayene süresini geçirmek, 4 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 sürücüye alkol reddi, 3 sürücüye fazla yolcu taşımak, 4 sürücüye takograf kullanmamak, 3 sürücüye ehliyetine yetkili merciler tarafından el konulduğu halde araç kullanmak, 2 sürücüye taşıt kullanım süresine riayet etmemek, 1 sürücüye yükün karayoluna düşecek şekilde yüklemek, 2 sürücüye sigortasız araç kullanmak, 1 sürücüye yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde ruhsata işletmemek, 2 sürücüye geçerlilik sürücü dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, 4 sürücüye fazladan yolcu almak, 3 sürücüye kış lastiği takmamak, 15 araca yetki belgesiz taşımacılık yapmak, 3 araca psikoteknik belgesi olmayan sürücü çalıştırmak, 10 araca mesleki yeterlilik belgesi olmayan sürücü çalıştırmak maddelerinden olmak üzere 84 araç ve sürücüsüne toplam da 255 bin 83 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ticari araç kullanan 5 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. - ZONGULDAK