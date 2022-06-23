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Son dakika: Zonguldak'ta kan donduran olay: Cinnet geçiren adam eşini, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Zonguldak'ta kan donduran olay: Cinnet geçiren adam eşini, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde cinnet geçiren adam, dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Zonguldak'ta kan donduran olay: Cinnet geçiren adam eşini, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde cinnet geçiren adam, dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye olay, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. İddialara göre uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ün yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, beraber yaşadığı 35 yaşındaki Yasemin'i ve 3 yaşındaki kızları Nazlı'yı av tüfeğiyle vurdu ardından da yaşamına son verdi. Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme başlattı. Cenazeler olay yeri inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ailelerin kimlik tespitinin yapılmasının ardından cenazelerin otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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