Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Cihaz ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Cihaz ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 122 adet gümrüksüz elektronik cihaz ve 390 gram esrar ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrüksüz elektronik cihaz ve uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi de tutuklandı.

Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, E.Ö. isimli şahsın çalıştığı iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 122 adet faturasız elektronik cihaz, 390 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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