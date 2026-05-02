Zonguldak'ta iş yeri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir beyaz eşya tamirhanesinde çıkan yangın, iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Sarıkorkmaz Mahallesi'nde bulunan tamirhanede, saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

Üst katta bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, dükkandan gelen sesler üzerine durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının şiddeti nedeniyle ekiplerin müdahale sırasında kullandığı bazı ekipmanların zarar gördüğü öğrenildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yeri ile tamir için bırakılan müşteri eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
