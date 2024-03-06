Zonguldak'ta iç mimarın ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can'ın kamp yaptığı çadırın yakınında ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 10 Eylül günü iç mimar Bartu Can (32) Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yaptığı çadırın yakınında ölü bulundu.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından geçen yıl 19 Eylül günü gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma özel ekip kurdu

Çene altından mermi girişi olduğu tespit edilen Can'ın ölümüyle ilgili jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.

Soruşturmayı derinleştiren özel ekip güvenlik kameralarını inceledi.

Plaka tanıma sistemine ait verilerin yanı sına HTS kayıtlarını inceleyen ekipler bölgeye kurulan fotokapanlar ile 30 bin plakayı de inceledi.

Olay tarihinde olay yerinde olduğu tespit edilen K.A. ile M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Bartu Can'ın arkadaşlarının ise ifadelerinde silah sesi duyduklarını ancak önemsemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Ormana alem yapmaya gitmiş, Bartu Can'ı arka koltukta otururken bulmuş

Gözaltına alınan zanlılardan K.A. olay günü ormana alem yapmak için gittiklerini, bir ara araçtan inerek tuvalet ihtiyaçı için gittiğini, araca geri döndüğünde ise tanımadığı bir kişinin aracın arka koltuğunda oturduğunu söyledi.

K.A. ifadesinde Bartu Can'ın elinde bıçak görünce korktuğunu, bunun üzerine silahıyla havaya ateş ettiğini, silahı beline koymak isterken bir kez daha patladığını anlattı. K.A., Bartu Can'ı kast ederek "İnşallah ölmez" diyerek olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Dalgıçlar, çaya attığını söylediği silahı aradı

Zanlı K.A., olay sonrası silahı Ören Çayı'na atttığını söyledi. 6 dalgıç jandarma, 8 komando ve 16 jandarma, özel su altı mıknatısı ve su altı görüntüleme cihazlarıyla birlikte 30 metre genişliğinde 100 metre uzunluğundaki çayda arama yaptı.

Silaha ulaşılamazken önceki aylarda sel felaketi yaşanması sebebiyle çalışmaların zorlaştığı öğrenildi.

Sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ö. ve K.A. güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. tutuklanırken M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK