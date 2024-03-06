Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta iç mimarın ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamp yapan iç mimar Bartu Can'ın ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma özel ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi ve güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinde bulunan şüphelilerden biri, Bartu Can'ı arka koltukta otururken bulduğunu ve silahını havaya ateş ettiğini söyledi. Silahın çaya atıldığı iddiasıyla yapılan aramalarda silaha ulaşılamadı. Tutuklanan şüpheli Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can'ın kamp yaptığı çadırın yakınında ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 10 Eylül günü iç mimar Bartu Can (32) Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yaptığı çadırın yakınında ölü bulundu.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından geçen yıl 19 Eylül günü gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma özel ekip kurdu

Çene altından mermi girişi olduğu tespit edilen Can'ın ölümüyle ilgili jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.

Soruşturmayı derinleştiren özel ekip güvenlik kameralarını inceledi.

Plaka tanıma sistemine ait verilerin yanı sına HTS kayıtlarını inceleyen ekipler bölgeye kurulan fotokapanlar ile 30 bin plakayı de inceledi.

Olay tarihinde olay yerinde olduğu tespit edilen K.A. ile M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Bartu Can'ın arkadaşlarının ise ifadelerinde silah sesi duyduklarını ancak önemsemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Ormana alem yapmaya gitmiş, Bartu Can'ı arka koltukta otururken bulmuş

Gözaltına alınan zanlılardan K.A. olay günü ormana alem yapmak için gittiklerini, bir ara araçtan inerek tuvalet ihtiyaçı için gittiğini, araca geri döndüğünde ise tanımadığı bir kişinin aracın arka koltuğunda oturduğunu söyledi.

K.A. ifadesinde Bartu Can'ın elinde bıçak görünce korktuğunu, bunun üzerine silahıyla havaya ateş ettiğini, silahı beline koymak isterken bir kez daha patladığını anlattı. K.A., Bartu Can'ı kast ederek "İnşallah ölmez" diyerek olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Dalgıçlar, çaya attığını söylediği silahı aradı

Zanlı K.A., olay sonrası silahı Ören Çayı'na atttığını söyledi. 6 dalgıç jandarma, 8 komando ve 16 jandarma, özel su altı mıknatısı ve su altı görüntüleme cihazlarıyla birlikte 30 metre genişliğinde 100 metre uzunluğundaki çayda arama yaptı.

Silaha ulaşılamazken önceki aylarda sel felaketi yaşanması sebebiyle çalışmaların zorlaştığı öğrenildi.

Sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ö. ve K.A. güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. tutuklanırken M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli Adliyesi Karadeniz Zonguldak Jandarma Ereğli Mimar Soruşturma Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title