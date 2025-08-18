Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, suçla mücadele ve güvenlik konularının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz katıldı. Toplantıda suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, trafik güvenliğine yönelik uygulamalar, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara karşı yapılan çalışmalar ele alındı. Ayrıca siber suçlarla mücadele faaliyetleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ve orman yangınlarıyla mücadelede alınan önleyici tedbirler görüşüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar

Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.