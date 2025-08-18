Zonguldak'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar

Zonguldak'ta FETÖ dolandırıcılığı! 2.7 milyon liralık altınla kayıplara karıştılar
Zonguldak'ta kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadını arayarak "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek önce korkuttu ardından para istedi. Dolandırıcılar kadının 2 milyon 700 bin liralık altını alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kadın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle banka hesabına 580 bin lira gönderdi. Daha sonra şüphelilerden biri kadının evine giderek yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerindeki altınları da alıp kayıplara karıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıldığını anlayan kadın polise başvururken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.B., D.G. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
