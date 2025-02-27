Çalıştığı fabrikanın tuvaletinde cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ta Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde 38 yaşındaki işçi çalıştığı fabrikanın tuvaletinde ölü bulundu. İşçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çalışan Erman Kara (38) bir süre işinin başına dönmedi.
FABRİKA TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kara'nın çalışma arkadaşları fabrikanın tuvaletinde işçiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kara'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK
Adanalı olduğu öğrenilen işçinin cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.