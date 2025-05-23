Zonguldak'ta Ev Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Zonguldak'ta Ev Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir evin mutfağından çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. Bir evin mutfak kısmında yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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