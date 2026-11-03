Zonguldak'ta Esas 67 Burda AVM'de duman paniği yaşandı, tahliye yapıldı

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Zonguldak'ta Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nde (AVM) henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Kapanış saatine denk gelen olayda alışveriş merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, 21.45 sıralarında Esas 67 Burda AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinin iç bölümünün dumanla kaplanması üzerine vatandaşlar hızla binadan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı