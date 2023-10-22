Zonguldak'ta Darbedilerek Öldürülen Köpek Olayı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üç gün önce ölü bulunan köpeğin darbedilerek öldürüldüğü iddia edildi. Köy muhtarı, köpeklerin tavuklara zarar verdiğini ve çocuklara saldırdığı yönünde şikayetler aldıklarını belirtti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üç gün önce ölü bulunan köpeğin darbdilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

İddiaya göre, Yolgeçen köyü Gülşenler Mahallesi'nde yaşayan M.Ş. ile kız kardeşi H.Ş'nin beslediği "Tüylü" isimli köpek 3 gün önce ölü bulundu. Yapılan kontrollerde köpeğin darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgede jandarma ekiplerince yapılan incelemede, görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunamadığı için herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

M.Ş, gazetecilere, 10 yıl içinde köpeklerinin 15'inin öldürüldüğünü, zehirleme, darp ve öldürme olaylarının yaşandığını ve köpek baktığı için tehdit edildiğini öne sürdü.

H.Ş. de daha önce bu konuda resmi yetkililer de davalık olduklarını anlattı.

Köy muhtarı İ.O. ise köpeklerin tavuklarına zarar verdiğini ileri sürerek, vatandaşlardan, dışarıda beslenen köpeklerin çocuklara saldırdığı yönünde şikayetler aldığını kaydetti.