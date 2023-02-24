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Zonguldak'ta cinayet, 2 şüpheli gözaltında

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta cinayet, 2 şüpheli gözaltında Zonguldak'ta bir evde yaşanan bıçaklama olayında 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta cinayet, 2 şüpheli gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir evde yaşanan bıçaklama olayında 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay akşam 20.30 sıralarında Karaelmas Mahallesi hal mevkisinde bir evde meydana geldi. İddialara göre bir evde TTK'da işçi olarak çalışan Mustafa Kurt bıçaklanarak ağır yaralandı. 43 yaşındaki Mustafa Kurt, sırtından bıçaklanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken evde bulunan Sevilay K. ile olay sırasında evde olduğu iddia edilen erkek arkadaşı Güray Ç. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

Mustafa Kurt Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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