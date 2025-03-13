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Zonguldak'ta Çatı Katında Yangın Çıktı

Zonguldak'ta Çatı Katında Yangın Çıktı
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Karadeniz Ereğli'de bir evin çatı katında çıkan yangında can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar Köyü'nde bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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