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Üç aracın karıştığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı

Üç aracın karıştığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
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Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii önünde üç aracın karıştığı zincirleme kazada, camiden çıkan vatandaşlar saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet anlarında can kaybı yaşanmadı.

Zonguldak'ta üç aracın karıştığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Araçlardan biri cami bahçesinde dururken camiden çıkan bazı vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı.

Kent merkezinde Uzun Mehmet Camii önündeki ana yolda dün meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kontrolden çıkan otomobillerin savrulduğu kazada, şans eseri can kaybı yaşanmazken, camiden çıkıp yola ilerleyen vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı. Aracın adeta bir ok gibi üzerlerine doğru fırladığını gören cemaat, can havliyle sağa sola kaçışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların büyük bir korku ve panik yaşadığı o dehşet anları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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