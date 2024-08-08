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Zonguldak'ta bir evin kömürlüğünde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de, H.O.'ya ait evin kömürlüğünde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının hızla büyümesi üzerine çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangın, kömürlükteki odunlar ve kömürlerin zarar görmesine yol açtı. Alevler evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken itfaiye ekipleri, olayın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Bölge sakinleri, kömürlüklerde özellikle yaz aylarında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

Zonguldak'ta bir evin kömürlüğünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de, H.O.'ya ait evin kömürlüğünde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangının hızla büyümesi üzerine çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangın, kömürlükteki odunlar ve kömürlerin zarar görmesine yol açtı. Alevler evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken itfaiye ekipleri, olayın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Bölge sakinleri, kömürlüklerde özellikle yaz aylarında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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