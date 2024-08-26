Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu genç adam öldü, zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 20 yaşındaki Abdullah Öztürk'ün ölümüne sebep olan zanlı K.F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada Abdullah Öztürk hayatını kaybetti. Olay, K.F.D. ile Abdullah Öztürk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Kavga sırasında K.F.D., Abdullah Öztürk'e bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Öztürk, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.F.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK