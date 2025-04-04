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Zonguldak'ta Av Tüfeği Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Zonguldak'ta Av Tüfeği Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki S.D.'nin av tüfeği kazara ateş aldı, tüfekten çıkan mermiler yeğeni 9 yaşındaki D.C.D.'nin başına isabet etti. Çocuk ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki S.D.'nin elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan 9 yaşındaki yeğeni D.C.D.'nin başına isabet etti.

Olay, Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta yaşandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.C.D., ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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