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Zonguldak'ta asansör 3 kat aşağıya düşerek bir şahsı yaraladı

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Zonguldak'ta asansör 3 kat aşağıya düşerek bir şahsı yaraladı
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Zonguldak'ta sabah saatlerinde Kadırga Caddesi'ndeki bir binada asansör üç kat aşağıya düştü. Düşen asansörde mahsur kalan bir şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta bir binada asansörünün düşmesi sonucunda bir şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kadırga Caddesi'nde bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın içerisinde bulunan asansör, nedeni bilinmeyen şekilde üç kat aşağıya düştü. Asansörün içerisinde bulunan Kazım K. isimli şahıs yaralandı. Kazım K.'nın yardım çığlıkları sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kazım K.'yı düşen asansörde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kazım K.'nın durumunun iyi olduğu vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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