İki kardeş ve babaannelerini öldüren sanık 'Kasap mıyım cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi'

Zonguldak'ta aralarında husumet bulunan akrabaları iki kardeş ve babaannelerini bıçakla ölümüne sebep olan sanık hakim karşısına çıktı. Çıkan kavgada kendisine saldırdıklarını öne süren sanık Erdeniz K., "Beni yere yatırıp boğmaya çalışıp saldırdılar, nefessiz kaldım ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" diyerek kendini savundu.

İddialara göre merkeze bağlı Köroğlu köyünde ikamet eden sanık Erdeniz K.'nın kardeşi E.K., köy kahvesinde çıkan bir tartışma sonrası darp edildi. Bunun üzerine iki taraf arasında husumet meydana geldi. Geçen 21 Temmuz günü Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan (18) bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra eve dönüş yolunda E.K.'nin ağabeyi Erdeniz K. ile karşılaştı.

Ambulansı beklemeden hastaneye yetiştirmeye çalıştılar

Çıkan tartışmada Erdeniz K. iki kardeşi ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan babaanne ve iki torunu, kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Yakalanan zanlı Erdeniz K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıktı

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Erdeniz K. hakim karşısına çıktı. Adliye binasının içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, her iki tarafın yakınları kalabalık oluşturdu.

Kendisini "Kasap mıyım, cani miyim?" diye savundu

Sanık Erdeniz K., kendisine yönelik ağır küfürler duyduğunu, saldırıya uğrayarak boğazının sıkıldığını bu sebeple kendisini savunduğunu öne sürdü. Maktuller Halil Can ve kardeşi Emirkan'ın kendisine saldırdığını savunan Erdeniz K., "Bıçakladığımı inkar etmiyorum. Ancak görüntülerde gözüktüğü üzere beni yere yatırıp boğmaya çalışıp saldırdılar, nefessiz kaldım ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" ifadelerine yer verdi.

Duruşmada 12 tanık dinlenirken, görgü tanıklarından L.K., "Erdeniz evine girmeye çalışırken Halilcan boğazına yapıştı. Yere düşürüp duvara sıkıştırdı. 'Halilcan yapma adam ölecek' diyerek çekmeye çalıştım. Halilcan bir hamleyle oradan kalkıp üstüne bakıp 'ben bıçaklandım' deyip yere düştü. Ben kanı görünce feryat ettim" diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından söz alan Halil Can ve Emirkan'ın annesi Fatma Köroğlu ise "Erdeniz, kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, kalbinden bıçaklamış yavrumu. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK