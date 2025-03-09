Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünde 71 yaşındaki Recep K.'dan yakınları uzun bir süre haber alamadı.

AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR ETTİ

Eve gelen yakınları tarafından Recep K. odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.