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Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti

Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
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Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Şenköy köyünde yakınlarının haber alamadığı 71 yaşındaki adamın av tüfeğiyle evinde kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünde 71 yaşındaki Recep K.'dan yakınları uzun bir süre haber alamadı.

AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR ETTİ

Eve gelen yakınları tarafından Recep K. odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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