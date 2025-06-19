Zonguldak'ta 62 Yaşındaki Adam Bahçesinde İntihar Etti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi. Olay ailesi tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine bildirildi. H.A.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta 62 yaşındaki adam bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ramazanlık köyünde 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi. H.A.'nın cansız bedenini akşam üzeri saatlerinde bahçede bulan aile bireyleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. H.A.'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından ağaçtan indirilerek otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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