Zonguldak-Karabük yolu Gökçebey mevkiinde korkunç kaza: 2 ölü, 21 yaralı

Zonguldak- Karabük yolu Gökçebey mevkiinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Metro firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü Gökçebey mevkiinde kamyon ile çarpıştı. Kazada otobüs ve kamyon sürücüleri hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. - ZONGULDAK