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Zonguldak Çaycuma'da tır ile otomobil kavşakta çarpıştı, ölen ya da yaralanan olmadı

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Zonguldak Çaycuma'da tır ile otomobil kavşakta çarpıştı, ölen ya da yaralanan olmadı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda ana yola geçiş manevrası yapan tır, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken güzergah bir süre ulaşıma kapanmış, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ana yola çıkan tır ile seyir halindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. S.S. idaresindeki 34 HE 3234 plakalı tırın ana yola geçiş manevrası yaptığı sırada meydana geldi. Yola çıkan tır, o esnada seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 67 AGC 957 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından güzergah bir süreliğine ulaşıma tamamen kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik yeniden normale dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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