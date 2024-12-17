Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek oğlunun ölüm haberini alan annenin ise feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Karıt köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil, tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve Toprakcuma köyündeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli olan Emrah Özdemir (31) isimli gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Özdemir yaklaşık 40 metre sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen anne Aynur Özdemir, oğlunun vefat haberini alınca sinir krizi geçirdi. 3 gün önce oğlunun doğum günü olduğunu ifade eden acılı annenin feryadı yürekleri dağlarken, fenalaşan kadına sağlık ekipleri mudahele etti.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı tahkikat sonrası gencin cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK