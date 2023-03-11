Zeytinburnu Sahili'nde görülen ceset ekipleri harekete geçirdi
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İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde kayalıkların arasında kimliği belirsiz bir ceset görüldü. Rüzgarlı hava sebebiyle ceset denizde kayboldu. İhbar üzerine ekipler bölgeye gelirken, dalgıç polislerin arama çalışmaları hava şartları nedeniyle durduruldu. Ekipler çalışmalarına yarın devam edecek.
Saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Sahili'nde meydana gelen olayda, sahildeki vatandaşlar tarafından kayalıkların arasında ceset görüldü. Bir süre sonra sert dalgalar nedeniyle ceset denizde kayboldu.
HAVA ŞARTLARI ARAMA ÇALIŞMALARINI ENGELLEDİ
İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri arama çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin çalışmaları hava şartları sebebiyle durdurulurken, çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.
"CESET GÖZDEN KAYBOLDU"
Cesedi gören ve ekiplere haber veren Yaşar Okan, "Ceset oradaydı, denizin içinde görünüyordu. Yarım saat sonra ekipler geldi. Ceset gözden kayboldu. Dalgıçlar denize girdi. Hava şartlarından dolayı maalesef bulamadılar" dedi.