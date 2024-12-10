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Zeytinburnu'nda Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Zeytinburnu'nda Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi bir eve düzenlediği operasyonda 300 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi bir eve sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda yaklaşık 300 litre satışa hazır halde şişelenmiş sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi denetimleri artırdı. İlçede bir evde sahte içki hazırlandığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adrese düzenlenen operasyonda farklı markalara ait olan 300 litre şişelenmiş ve satışa hazır sahte içki, 100 litre etil alkol ve çok sayıda boş şişe ile bandrol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli S.B. ve I.M., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B. ve I.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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