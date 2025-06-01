Zeytinburnu'nda Yangın: Bir Çocuk İkinci Kattan Atlarken Hafif Yaralandı

Zeytinburnu'nda çıkan yangında bir çocuk ikinci kattan atlayıp hafif yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir çocuk, binanın ikinci katından, vatandaşların açtığı çarşafa atladı.

İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken dumanlar binada bulunan daireleri kapladı. O sırada binanın ikinci katında oturan 16 yaşlarında bir çocuk, sokaktaki vatandaşların açtığı çarşafın üzerine atladı. Çocuk hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan diğer vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin kontrolüyle tahliye edilirken, hafif yaralanan çocuk ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar oluştu. Yaşanan yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yangın ile ilgili konuşan esnaf Alemdar Polat, "Ben burada esnafım. Yangının çıkış anını gördüm. Çıktığında birkaç kez elektrik kesilip geri geldi. Muhtemelen yangının ondan çıktığından şüpheleniyorlarmış. İkinci katta bir genç çocuk vardı. Komşular çarşaf açtı. O da onun üzerine atladı. Biraz yaralıymış sanırım ama sağlık durumunda ciddi bir şeyi yokmuş. Yangın birinci katta çıktı. İkinci ve üçüncü kata da zayiat verdi. Oturan binayı boşalttı. Bir can kaybı, sağlık olarak zayiat yokmuş. Sadece maddi zarar var" dedi.