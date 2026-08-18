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Zeytinburnu'nda panelvan yangını: Trafik 1,5 saat kapalı

Zeytinburnu'nda panelvan yangını: Trafik 1,5 saat kapalı
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Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki bir panelvanın motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürürken, Sirkeci istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Zeytinburnu'nda seyir halindeki panelvan aracın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Sirkeci istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Alev alev yanan araç cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sirkeci istikametinde seyir halinde olan 34 HYG 519 plakalı panelvan aracın motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan vatandaş hızlıca araçtan indi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından aracın lastiklerinin asfalta yapışması nedeniyle aracın bulunduğu yerden kaldırılması yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışmalar sırasında Sirkeci istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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