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Zeytinburnu'nda narkotik operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

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Zeytinburnu'nda narkotik operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda narkotik operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi
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Zeytinburnu'nda 31 Ekim'de düzenlenen operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ile 25 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ve 25 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 31 Ekim tarihinde Zeytinburnu'nda belirlenen bir adres ve araca operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, adres ve araçta yapılan aramalarda 13 kilo 950 gram metamfetamin ile 25 kilogram aseton maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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