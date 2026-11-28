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İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitede Çinli iş insanının gönderilen kargo paketini açmasının ardından patlaması sonucu yaralanmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, 1 sanığı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, 2 sanığın beraatına hükmetti.

Zeytinburnu'nda, 11 Ocak 2026 tarihinde bir sitede oturan Çinli iş insanı J.H., kendisine gönderilen bir kargoyu almak için resepsiyona indi. İş insanı, kendisine gönderilen paketi açmak istediği sırada paket aniden patladı. Olay sonucu iş insanı yaralandı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde karar duruşması görüldü. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

16 yıl 8 ay hapis cezası

Savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet K.'nin, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanıklar Arjin A. ile Sipan H.'nin ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, J.H. 'müşteki, Arjin A., Muhammet K., Siyabend A. 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, müştekiye kurye tarafından bir paket getirildiği, müştekinin kargoyu resepsiyonda açtığı anda patlama meydana gelmesi sonucu J.H.'nin yaralandığı kaydedildi. Olay yerinde, havai fişek türevi madde ve tetikleyici düzenekler, havai fişek kalıntıları ve kablolar bulunduğu aktarıldı. Kamera tespit çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, paketi adrese motosikletli bir kuryenin getirdiği, kuryenin bir kebapçıda çalıştığı, kuryenin müştekiye, "Çin konsolosluğu" yazılı paketi teslim ettiği bilgisi yer aldı. İddianamede, kuryenin paketi Fatih'te bulunan açık bir otoparkta yüzünün yarısı cerrahi maske ile kapalı şahıstan 300 lira karşılığında aldığı bilgisi yer aldı. İddianamede, iş yerinden temin edilen kamera görüntülerinin incelenmesinde ise kamera saatinin güncel saatten 20 saat 28 dakika geride olduğu tespit edildi.

Müşteki J.H.'nin adli muayene raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, müştekinin vücudunda çok sayıda yaralanma bulunduğu, sanık Muhammet K.'nin, müştekinin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiği vurgulandı. İddianamede, sanık Muhammet K.'nin saldırıyı planladığı ve olayı kurgu doğrultusunda gerçekleştirdiği anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Muhammet K., Arjin A. ile Siyabend A. hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, 'patlayıcı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurmak' suçundan ise 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı