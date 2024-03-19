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Zeytinburnu'nda İş Merkezinde Çıkan Yangında Evcil Hayvanını Kurtaran Çalışanlar Binayı Terk Etti

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Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde çıkan yangında içeride bulunanlar binayı terk etti. Çalışanlardan biri ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan öyle ayrıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde çıkan yangında içeride bulunanlar binayı terk etti. Çalışanlardan biri ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan öyle ayrıldı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 12 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki ilaç imalatı yapan bir iş yerinde ufak çaplı bir patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Evcil hayvanını içeride bırakmadı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken çalışanlar ise binayı boşaltmaya başladı. İş merkezi çalışanlardan birisi ise evcil hayvanı Gine domuzu cinsi hamsterini alıp binadan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"Üst katlardan bir duman kokusu geldi"

Yangının çıktığı an binayı terk eden bir çalışan, "Biz ofiste çalışırken üst katlardan bir duman kokusu geldi. Sonrasında aşağı indik, itfaiye geldi. Yangından dolayı camlar patladı. Herhangi kimse yaralanmadı, biz merdivenden aşağı indik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu İtfaiye Gine 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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