İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Olay, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yolculular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı