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Zeytinburnu'nda haraç isteyen şüpheliyi esnaf kovalayıp vurdu, anlar kamerada

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Zeytinburnu'nda haraç isteyen şüpheliyi esnaf kovalayıp vurdu, anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda haraç isteyen şüpheliyi esnaf kovalayıp vurdu, anlar kamerada
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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde iddiaya göre haraç isteyen şüpheli, tekstil işi yapan esnafı iş yerinde silahla bacağından yaraladı. Esnaf, ruhsatlı olduğu öne sürülen silahıyla şüpheliyi kovalayıp vurdu; kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda kendisinden haraç almak için iş yerine silahlı saldırı yapan şüpheliyi ruhsatlı olduğu öne sürülen silahıyla vuran esnaf ile şüphelinin kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/15. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şüpheli, tekstil işi yapan İsmail A., isimli esnaftan haraç istedi. Ardından iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, esnafı bacağından yaralayarak kaçmaya başladı. İş yeri sahibi İsmail A., ise ruhsatlı olduğu öne sürülen silahını alarak şüphelinin peşinden koştu. Yaşanan kovalamacanın sonunda esnaf, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şüpheli ile hafif yaralanan iş yeri sahibi İsmail A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Hatta önümüzden geçti, bizde duvara yapıştık bize gelmesin diye"

Silah seslerini duyan Mustafa Şahin, "Ben işe geliyordum, fakat yol kenarında yolun karşısında iki kişi biri elinde koşan diğeri elinde silahla koşan var, koşanın arkasından ateş ediyordu. Çocuk çok hızlı olduğu için yetişemedi, koştu. Diğerleri de yarı yolda bıraktı, geri döndü. Ben o yaralıyı görmedim, koşarken yaralanmış olabilir. Saat 9.30'da olay oldu. Silah seslerini duyduk, baktık arkalarından koşuyorlar, bir tane genç bir çocuk biraz iri halde. Koşuyordu, bembeyaz olmuştu. Hatta önümüzden geçti, bizde duvara yapıştık bize gelmesin diye" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iş yeri kurşunlanan esnafın, iş yerini kurşunlayan şüpheliyi kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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