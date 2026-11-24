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Zeytinburnu'nda bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kök kenevir bitkisi, 600 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda 19 kök kenevir bitkisi, 600 gram esrar, 2 adet satışa hazır halde bulunan fişek esrar, 1 telefon, 1 adet tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Evdeki şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı