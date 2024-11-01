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Zeytin Ağacında Uyuşturucu Hap Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Zeytin Ağacında Uyuşturucu Hap Bulunan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evin bahçesinde zeytin ağacının dalına asılı patates filesi içinde 1.569 uyuşturucu hap ele geçirildi. O.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinin bahçesinde zeytin ağacının dalına patates filesi içinde gizlenmiş halde bin 569 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Güneri Mahallesi'nde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada polis bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. O.K. isimli şahsın evine yapılan baskında, zeytin dalına asılan patates filesi içinde bin 569 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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