Zehirlenmeler sonrası yeni tavuk döner kararı! Kapatmaya kadar gidecek

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son zamanlarda özellikle tavuk döner tüketimi sonrası yaşanan zehirlenme vakaları ile ilgili açıklamada bulundu. Yumaklı, "Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır" diyerek üretici ve satıcıları sert şekilde uyardı.

KAPATMAYA KADAR GİDEN YAPTIRIM

Bakan Yumaklı, bu yasağın ihlal edilmesi durumunda ciddi yaptırımlar uygulanacağını "Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

SOS VE ÇİĞ ETLE TESPİT EDİLDİ

Bakan Yumaklı, bazı işletmelerin ürünün bozulma belirtilerini örtmek için farklı yöntemler kullandığını belirtti: "Bunu çiğ etle birlikte pişirme, bozulmayla ilgili emarelerin elemine edilmesi için farklı sosların kullanılması ortaya çıkmış oldu"

Bu uygulamaların halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.

FUAR VE PANAYIRLARA HİJYEN DENETİMİ GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle fuar, panayır ve tanıtım günlerinde açılan stantlara yönelik yeni hijyen kuralları getirmeye hazırlanıyor. Yumaklı, "Valiliklerimiz vasıtasıyla yerel yönetimlerimize uyarımız olacak" diyerek sahadaki uygulamaların sıkı denetleneceğini belirtti.

ORGANİK ÜRÜN ALDATMACASINA MÜDAHALE

Bakanlık, yöresel, organik, ekolojik ürün adı altında yapılan satışlarda da denetimlerini artıracak. Yumaklı, "Organik üretimle ilgisi olmayanları tespit ettiğimiz sunumlara müdahil olacağız" açıklamasıyla bu alandaki sahtekârlığa karşı da net duruş sergiledi.

Kocaeli Körfez'de 648 kişi, tavuk döner sonrası hastaneye başvurmuş; Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ise bir fenomen dönercinin pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Bu olaylar sonrası 42 bin 76 TL ceza kesilmiş, stant kaldırılmıştı.