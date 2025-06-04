Zehir Yuvalarına Baskın: 20 Tutuklama

Zehir Yuvalarına Baskın: 20 Tutuklama
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Zehir Yuvalarına Baskın: 20 Tutuklama
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, 3 ay süren takip sonrası gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Zehir yuvalarına üç aylık takibin ardından baskın: 20 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 ay boyunca gerçekleştirile sıkı takibin ardından çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyon kapsamında 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay süren sıkı bir takip gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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