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Derince'de Zatürre Nedeniyle 62 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Derince'de Zatürre Nedeniyle 62 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde zatürre teşhisi konulan 62 yaşındaki Oya Öztürk, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Oya Öztürk'ün cenazesi, Derince Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde zatürre teşhisi konulduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta ikamet eden Oya Öztürk (62), 2 gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Öztürk'e kaldırıldığı hastanede zatürre teşhisi konuldu. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan Öztürk, 1 gün sonra hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Derince Merkez Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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