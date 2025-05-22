Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti

Amasya'da Merzifon Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, bir çay ocağı önünde tartıştıkları yüzde 61 bedensel engelli Selahattin Bozkurt'un (43) önce üzerine yürüdü. Zabıtalar daha sonra Bozkurt'un boğazını sıkıp yere düşürerek darbetti.

"YUMRUK ATIP BOĞAZIMI SIKTILAR"

Bozkurt, çay ocağı sahibine yardım etmek için orada bulunduğunu ifade etti. Olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu alan Bozkurt, zabıtalardan şikayetçi oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Bozkurt, "Zabıtalar benden masa ve sandalyeleri kaldırması istediler. Masa, sandalye, şekerlik ve bardakları kırdılar. Yumruk atıp boğazımı sıktılar" dedi.

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Merzifon Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ilçemizde faaliyet gösteren engelli bir işletme sahibine Merzifon Belediyesi zabıta personeli tarafından şiddet uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. İddialara konu olay 21 Mayıs 2025 günü saat 11.00 sıralarında, ilçemiz Harmanlar Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta bulunan bir işyeri ile ilgili Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 'masa ve taburelerin dışarı atıldığı, yolu engellediği' şeklindeki bir ihbar yapılması üzerine yaşanmıştır. Zabıta görevlileri şikayet üzerine, tabure ve masaları kaldırmak istediğinde, işyerinde bulunan 2 şahıs ile arbede yaşanmış, her iki tarafın da olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine, doktor raporları alınarak, Polis Merkezi Amirliği'ne intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatla birlikte, zabıta memurları hakkında idari inceleme de başlatılmış olup, inceleme ve soruşturma neticeleri hakkında gerekli bilgilendirmeler bilahare yapılacaktır" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI: TASVİP ETMİYORUM

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise "Tartışmanın kavgaya dönüşmesini ben de tasvip etmiyorum. Biz de inceleme başlattık" açıklamasında bulundu.