Yüzlerce kişiyi dolandıran emlak şirketinin Kadıköy'deki ofisine polis baskını

İstanbul genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir gayrimenkul firmasının Kadıköy'de bulunan ofisine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

AYNI DEVREMÜLKÜ ONLARCA KİŞİYE SATMIŞLAR

Şirketin genel merkezine düzenlenen baskında, şirketin mali kayıtları ve evraklarına incelenmek üzere el koyuldu. Şirket çalışanları ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şirketin, aynı devremülkü onlarca kişiye sattığı iddia edildi.

"GİTTİK AMA GİTMEZ OLAYDIK"

Mağdur olduğunu söyleyen Sabahattin Balkaya, "Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam bize sunum yaptılar, devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Aynı şirket, aynı eleman hepsi. Bana 5 tane dosya değiştirttiler.

"BUNLARA 450 BİN LİRA PARA KAPTIRDIM"

Ben bu insanları avukata verdim, avukat da onlardan yana. Benim şu anda bir milyon liraya yakın zararım var. Dolar ve Euro 8-9 civarı iken bu dolandırıcılara 450 bin lira bunlara para kaptırdım. Şuanda baskından önce hepsi kaçmışlar, telefonları kapalı" dedi.