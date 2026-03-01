Yüz gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Sibel Yiyin, son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrasında fenalaşarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sibel Yiyin son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt ilçesinde 27 Şubat Cuma günü özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sibel Yiyin için Beylikdüzü Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen törene Yiyin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiyin'in naaşı defnedilmek üzere Güzelce Yeni Mezarlığına götürüldü. Öte yandan, Sibel Yiyin'in komşusu Seda Çırak, Yiyin'in ailesine ulaşmaya çalışan hastane yetkililerinin oturdukları siteye geldiğini ve kendi aralarında, "Biz ne yapacağız bu iş başımıza kalacak" dediklerini iddia etti.

"'Biz ne yapacağız bu iş başımıza kalacak' dediler"

Hayatını kaybeden Sibel Yiyin'in komşusu Seda Çırak, hastane yönetiminden iki kişinin oturdukları siteye geldiğini iddia ederek, "Sibel hanımı öğlen evden çıkarken gördük ama hastaneye gittiğini bilmiyorduk. İftar saatinde sitede beraber kadınlarla iftar verdik. İftar sonrasında saat 20.00 sıralarında iki bey gelmiş, bir arkadaşımız yanımıza gelerek, 'Sibel hanımı soruyorlar. Hastanedeymiş yakını var mı diye soruyorlar' dedi. İki tedirgin beyefendi geldi. Sibel hanımın yakınlarını arıyorlardı. Biz de kendilerine polise gitmelerini söyledik. 'Neden buraya gelip arıyorsunuz' dedik. Çok tedirginlerdi. Telefon numaraları yokmuş. Sibel hanımın telefonu da kapalıymış, bize 'şifresini bilmiyoruz' dediler. Ameliyat öncesinde ailesinin irtibat bilgileri alınmamış. Sonrasında, 'biz ne yapacağız bu iş başımıza kalacak' dediler. Sonra bir saat sonra aradım aileden iki kişinin geldiğini söylediler. Ardından 10 dakika sonra da vefat haberini aldık" şeklinde konuştu.

"Doktor bize, 'Sibel hanımın ameliyatı başarılı geçti, servise aldığımızda fenalaştı. Hayata döndüremedik' dedi"

Yaşanan süreçle ilgili olarak konuşan acılı baba Murat Yiyin, "Hastane yönetimi, buralardan netice alamayınca polise müracaat ediyorlar. Polis oğlumun numarasını bularak oğluma söylüyor. Saat 20.30 - 21.00 sıralarında hastaneye gittik. Bize 'bekleyin bilgi verilecek' dediler. Doktor ve anestezi uzmanı geldi. Doktor bize, 'Sibel hanımın ameliyatı başarılı geçti. Ameliyattan çıktıktan sonra servise aldık. Ardından servise aldık ama birden fenalaştı. Solunum yetmezliği çekmeye başladı biz yoğun bakıma aldık ancak kalp krizi geçirdi. Hayata döndüremedik' dedi. Ne oldu sonuç? Vefat etti. Bir estetik ameliyatta nasıl vefat eder insan? Siz ne yaptınız da vefat etti? Öyle bir kanaatimiz var. Birinci ameliyatın bilgileriyle ikinci ameliyatı yapıyorlar. 10 gün içerisinde daha ilk ameliyatta verdikleri narkoz vücuttan atılmadan tekrar verdikleri narkoz sonucunda kızım vefat ediyor. Biz bunun kanaatindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı