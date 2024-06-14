Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz TV'de Nur Viral ile program yapan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Viral ise acı haberin ardından canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"EN SEVDİĞİ GÜNDE VEFAT ETTİ"

Programa tek başına çıkarak kahreden haberi veren Nur Viral, "Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz, Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti, onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi… Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak" dedi.

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

1946 senesinde Sivas'ta dünyaya gelen Yusuf Kavaklı, ilkokulu doğduğu köyde okudu. 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı.

1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi. 1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü. 2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Kavaklı uzun bir süredir Nur Viral ile Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var programında seyircilerden gelen dini soruları cevaplıyordu.