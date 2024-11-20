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Yürüyen merdivenin korkuluğuna oturan kadın, dört kat aşağı düşerek feci şekilde can verdi

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Çin'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen trajik kazada, genç bir kadın yürüyen merdiven korkuluğuna oturmaya çalışırken dört kat aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. Kadının dengesini kaybederek hareketli korkuluğa oturduğu ve sürüklenmeye başladığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayın meydana geldiği alışveriş merkezinin güvenlik önlemleri, facianın ardından sorgulanmaya başlandı.

Çin'de bir alışveriş merkezinde yaşanan trajik bir kazada, genç bir kadın yürüyen merdiven korkuluğuna oturmaya çalışırken dört kat aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kimliği açıklanmayan genç kadın, kaza anından hemen önce yürüyen merdiven yakınında tehlikeli bir şekilde durarak bir şeyler okuyordu. Korkunç olay, kadının hareketli korkuluğa oturmaya çalışmasıyla başladı.

Kadın, dengesini kaybederek yürüyen merdivenin hareketiyle sürüklenmeye başladı. Basamaklar ile korkuluk arasındaki boşluktan düşmemek için son bir çabayla korkuluğu tutmaya çalıştı. Ancak çevredeki insanlar, yanlarında gelişen olayın farkına varamadıkları için kadına yardım etmeye fırsat bulamadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay 16 Kasım akşamı Çin'in Jining kentindeki Wanxianghui Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Kadın dört kat aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Faciadan sadece on gün önce binanın güvenlik kontrolünden geçtiği, acil çıkışlar ve tahliye kanalları da dahil olmak üzere kapsamlı bir denetim yapıldığı belirtildi. Yaşanan kaza sonrası bölge sakinleri, alışveriş merkezindeki güvenlik önlemlerini sorgulamaya başladı.

Yürüyen merdivenin korkuluğuna oturan kadın, dört kat aşağı düşerek feci şekilde can verdi

Yürüyen merdivenin korkuluğuna oturan kadın, dört kat aşağı düşerek feci şekilde can verdi

Yürüyen merdivenin korkuluğuna oturan kadın, dört kat aşağı düşerek feci şekilde can verdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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