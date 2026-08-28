Malatya'da Huzur Operasyonu: 225 Kişi Kontrol Edildi

Malatya'da Yunus Timleri tarafından park, bahçe, düğün salonları ve mezarlıklar çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda 225 kişi kontrol edildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde park, bahçe, düğün salonları ve mezarlıklar çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 225 şahıs kontrol edildi.

Ekiplerin kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı