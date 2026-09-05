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Çeşme ve Menderes'te 57 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme ve Menderes'te 57 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonlarıyla kurtarıldı. Göçmenlerin Yemen, Somali, Sudan, Çad ve Etiyopya uyruklu olduğu belirlenirken, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildikleri bildirildi.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonlarıyla kurtarıldı.

İlk olay, 4 Eylül saat 06.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye TCSG-902 borda numaralı Sahil Güvenlik botunu sevk etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Aynı gün saat 13.05'te ise Menderes ilçesi açıklarında ikinci bir ihbar değerlendirildi. Denizde can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine KB-89 ve TCSG-311 borda numaralı Sahil Güvenlik gemi ve botları bölgeye intikal etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen daha ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Farklı uyruklardan 57 kişi

Ekipler tarafından kurtarılan toplam 57 düzensiz göçmenin 37'sinin Yemen, 9'unun Somali, 8'inin Sudan, 2'sinin Çad ve 1'inin Etiyopya uyruklu olduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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