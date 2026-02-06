Haberler

Yunanistan'da sel sularına kapanan sürücü hayatını kaybetti

Yunanistan'da sel sularına kapanan sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Gümülcine'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde, uyarılara rağmen dere geçişinde aracıyla ilerleyen sürücü sulara kapılarak hayatını kaybetti. Yetkililer, felaketle ilgili inceleme başlattı.

Yunanistan'ın Gümülcine kentinde şiddetli yağışların ardından ere geçişinde meydana gelen sel felaketinde aracıyla sulara kapılan sürücüsünün araç içinde cansız bedeni bulundu.

Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Kalkanca Mahallesinde dere geçişinde meydana gelen sel felaketinde, aracının sulara kapılması sonucu kaybolan sürücünün araç içinde bulunduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı. Olay, Poşpoş Çayı üzerindeki dere geçidinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sürücü, geçitte bulunan uyarı levhalarına ve hızla yükselen su seviyesine rağmen karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada araç, şiddetli akıntıya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis, Sivil Savunma ve EMAK (Yunanistan Arama Kurtarma Birimi) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda sürücünün araç içinde olduğu tespit edildi. Yetkililer, aracın bulunduğu noktadan çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığını, ancak yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiğinin doğrulandığını bildirdi.

Şiddetli akıntı nedeniyle tamamen su altında kalan araç çevresinde çalışmaların son derece riskli olduğu, hatta deneyimli EMAK ekipleri için bile büyük tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara olumsuz hava şartlarında ve su seviyesi yükselen bölgelerde son derece dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle taşkın riski bulunan alanlarda uyarı levhalarına kesinlikle uyulması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

