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Yunanistan'da polisin açtığı ateş sonucu ölen otizmli genç için protesto düzenlendi

Yunanistan'da polisin açtığı ateş sonucu ölen otizmli genç için protesto düzenlendi
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Yunanistan'da 8 Temmuz'da polis takibi sırasında vurularak öldürülen 20 yaşındaki otizmli genç için Atina'da binlerce kişi protesto düzenledi. Göstericiler adalet ve polis şiddetine son verilmesini talep etti.

Yunanistan'da 8 Temmuz'da polis müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli genç için binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, 8 Temmuz'da Argos kentinde polis takibi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve 12 Temmuz'da hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli genç için yürüyüş düzenledi. Atina'nın merkezindeki Propylaea Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, sivil toplum grupları, sol partiler, çeşitli kuruluşlar ve öğrenci derneklerinin çağrısıyla kent merkezinde yürüdü.

Göstericiler, hayatını kaybeden genç için adalet talep ederek, polis şiddetine son verilmesini istedi. Göstericiler, üzerinde "Devlet cinayet işliyor" ve "Devlet cinayetlerine son verin, polisi derhal silahsızlandırın" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşırken, hükümet karşıtı sloganlar attı. Sık sık "Yeter artık" sloganı atan göstericiler, polis şiddeti ve "yetkinin kötüye kullanılması" olarak nitelendirdikleri uygulamalara tepki gösterdi.

Gösteri sırasında Atina merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş, Omonia Meydanı'nda sona ererken herhangi bir olay yaşanmadı.

Polisler "kasten öldürmeyle" suçlandı

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında ifade veren iki polis memuru, "dur" ihtarına uymayan 20 yaşındaki genci takip ettiklerini belirtti. Memurlar, genci öldürme niyetleri olmadığını savunarak, uyarı amacıyla ateş açtıklarını ve amacın aracı durdurmak olduğunu öne sürdü. Polisler ayrıca, gencin takip sırasında aracıyla en az iki kez polis ekiplerine çarpmaya çalıştığını ve polis araçlarına zarar verdiğini söyledi.

Olayla bağlantılı polis memurları hakkında, müdahale prosedürlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

"Oğlum yüzde 89 engelli ve otizmliydi"

Gencin annesi ise, oğlunun yüzde 89 engelli ve otizmli olduğunu, iletişimde güçlük yaşadığını belirtti. Anne, oğlunun ehliyetini evde unuttuğu için panikleyerek polislerin "dur" ihtarına uymadığını savundu. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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