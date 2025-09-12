Yunan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtilen 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 12 çocuk bulunuyor. Ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Seydikemer ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
