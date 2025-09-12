Haberler

Yunan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtilen 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 12 çocuk bulunuyor. Ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 12'si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Seydikemer ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
