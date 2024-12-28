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Yüksel Güran Narin'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum

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Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasında son savunmasını yapan anne Yüksel Güran, kızının kaybolduğu günü anlattı. Birlikte son kez kahvaltı ettiklerini ve çok mutlu olduklarını söyleyen Güran, "Benden patates istedi. Cezaevinde yanıma patates geldiğinde ağlıyorum." dedi.

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü dere yatağında çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü gününde devam ediyor. Anne Yüksel Güran sanık kürsüsünde son savunmasını yapıyor.

"BIRAKMADILAR KIZIMA KEFEN GİYDİREYİM"

Narin'le geçirdikleri son günü tüm ayrıntılarıyla anlatan Yüksel Güran, "Bütün çocuklar damda yatıyordu. En mutlu günümdü. Bahçeden domates topladım. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. O kadar mutluydum ki çocuklarım etrafımda. Arif Batman'a gitti. Narin benden topuz tokası istedi. Düğün var diye gelinlik istedi. Bir bana bir ağabeyine (Enes) sarıldı. O gün ne istediler? Bırakmadılar kızıma kefen giydireyim. Ben mezarını bile görmedim." dedi.

"CEZAEVİNDE PATATES GELİNCE AĞLIYORUM"

O gün kızına son defa banyo yaptırdığını ifade eden anne Güran, "Benden patates istedi. Cezaevinde yanıma patates geldiğinde ağlıyorum. Kızımı Kur'an kursuna gönderdim ve bir daha Narin'i görmedim. Yemin ederim bir daha eve gelmedi. Yemin ederim kimse evime gelmedi. 22 sene evliyim kavgamız olmadı. Sekiz çocuğu yoksullukla büyüttüm. Kimse bir kavgamıza şahit olmadı. Ne oldu da o gün kızıma kıyacağım." diyerek konuştu.

Yüksel Güran Narin'in kendisinden son istediğini açıkladı: Cezaevinde patates geldiğinde ağlıyorum
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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