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Yüksekova-Van Karayolunda Kaya Düşmesi Ulaşımı Aksattı

Yüksekova-Van Karayolunda Kaya Düşmesi Ulaşımı Aksattı
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Yüksekova-Van karayolunda yol genişletme çalışmaları sırasında yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı. Trafik geçici olarak durdu, Karayolları ekipleri temizlik yaparak ulaşımı kontrollü şekilde yeniden sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Van karayolunun Yeni Tünel mevkisinde sürdürülen yol genişletme çalışmaları esnasında, yamaçlardan düşürülen kaya parçaları yola kapandı. Kaya kütlelerinin yolu kapatması üzerine güzergah geçici olarak çift yönlü trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışma sonucu yolun temizlenmesiyle ulaşım, bir süre sonra kontrollü olarak yeniden sağlandı. Güvenli geçiş önlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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